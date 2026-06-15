Zeven nieuwe Nederlandse kampioenen gekroond tijdens NK Wielrennen Masters in Blijham

BLIJHAM – Circa 170 renners uit verschillende mastercategorieën streden gisteren in Blijham om de nationale titels tijdens het Nederlands Kampioenschap Wielrennen op de weg voor Masters.
Tijdens dit nationale kampioenschap streden mastersrenners uit heel Nederland in verschillende leeftijdscategorieën om de rood-wit-blauwe kampioenstrui. Het NK Weg Masters is de jaarlijkse titelstrijd voor ervaren wedstrijdrijders en staat garant voor een dag vol sportieve strijd en spektakel.
Voor het kampioenschap werd een compact parcours van ongeveer drie kilometer door de straten van Blijham uitgezet. Dankzij deze korte ronde konden toeschouwers de wedstrijden van dichtbij volgen en kregen bewoners langs het parcours regelmatig de renners voorbij. Daarnaast maakte het compacte parcours het voor de organisatie eenvoudiger om de veiligheid te waarborgen.
Namens WV Omega was Jan de Veen nauw betrokken bij de organisatie. Volgens hem was het succes van het eerder door de vereniging georganiseerde NK Masters in Zuidbroek een belangrijke reden om het evenement opnieuw naar Noord-Nederland te halen.
“Voor wielrenners uit het noorden is het prettig dat een nationaal kampioenschap eens dichtbij huis wordt georganiseerd. Bovendien sluit dit evenement goed aan bij onze vereniging, waarvan veel leden zelf in de mastercategorieën actief zijn,” aldus De Veen.
De organisatie kon rekenen op ondersteuning van onder meer Sportdorp Blijham, de gemeente Westerwolde, LEADER Oost-Groningen en diverse sponsors. Mede daardoor kon het NK naar de regio worden gehaald.
Olympisch kampioen aan de start
Een opvallende deelnemer was voormalig Olympisch schaatskampioen Gerard van Velde (1971), die uitkwam in de categorie Masters 55+. In totaal verschenen renners aan de start in zeven leeftijdscategorieën: 30+, 40+, 50+, 55+, 60+, 65+ en 70+.
Voor het lokale publiek was er ook succes. De Onstwedder wielrenner Henk Jaap Moorlag behaalde een knappe tweede plaats in de categorie Masters 30+ en mocht daarmee als vicekampioen het podium betreden.
Zeven nieuwe Nederlandse kampioenen
Na een dag vol koersstrijd leverde het kampioenschap zeven nieuwe Nederlandse kampioenen op.
Uitslagen NK Wielrennen Masters
Masters 30+
- Robert de Jong
- Henk Jaap Moorlag
- Niels Immerzeel
- Glenn van Nierop
- Dennis Huizinga
Masters 40+
- Erwin van Leijen
- Roel de Vries
- Chris Kerkdijk
- Laurens Taekma
- Arjan Eekelder
Masters 50+
- Joost Legtenberg
- Brian Burggraaf
- Marcel Hoffman
- Michel Rietveld
- Albert Schurer
Masters 55+
- Edwin Raats
- Henk Gijzen
- Frito Frencken
- Fedor Hes
- Gaby van Caulil
Masters 60+
- Ron Vroom
- John Oudshoorn
- Chris Maas
- Freo ten Hove
- André Grootveld
Masters 65+
- Ron Paffen
- Frank Nijssen
- Wouter Daamen
- Kees van Prooijen
- Hans Arens
Masters 70+
- Theo Joosten
- Willem Hus
- Martin Pruijsen
- Jan van Veen
- Maas van Beek
Met een sterk deelnemersveld, een sfeervol parcours en een lokaal podiumsucces kan WV Omega terugkijken op een geslaagde editie van het NK Wielrennen Masters in Blijham.
Bron: KNWU/cyclinggonline.nl
Foto’s: Meijco van Velzen. Klik HIER voor nog meer foto’s