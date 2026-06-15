Zeven nieuwe Nederlandse kampioenen gekroond tijdens NK Wielrennen Masters in Blijham

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 15 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG KOUD | STIJGENDE TEMPERATUREN

Vandaag is het nog bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is daarbij ook nog koud met een maximumtemperatuur van maar 17 graden en een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, windkracht 3 tot 5.

Vanavond neemt de wind af en vannacht en morgen is er maar weinig wind, maar verder verandert er nog niet veel want ook vannacht en morgenochtend kan er soms wat lichte regen vallen. Morgenmiddag is het droog met enkele opklaringen. Dan kan de temperatuur gaan oplopen tot ongeveer 20 graden.

Het is ook een aanzet tot warmer weer: woensdag wordt het ongeveer 23 graden en donderdag zo’n 26 graden. Woensdag is er een wisselende bewolking met zon en misschien nog een enkele bui, donderdag is het overwegend zonnig. Vrijdag gaat die opwarming door en dan moet je denken aan een middagtemperatuur rond de 30 graden. Volgend weekend zou dat dan uit moeten draaien op enkele onweersbuien. En daarmee wordt het weer wat koeler.