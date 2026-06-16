Automobilist raakt bekneld bij ongeval Veendam

VEENDAM – Vannacht heeft een automobilist na een eenzijdig ongeval urenlang bekneld gezeten.
Het ongeval gebeurde vannacht rond half twee op de N33, richting Zuidbroek. Door onbekende oorzaak botste een auto tegen een boom. Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter en brandweer Veendam en Oude- en Nieuwe Pekela gingen ter plaatse.
Het slachtoffer zat bekneld. Naar verluidt duurde het bijna twee uur voordat hij door de hulpdiensten was bevrijd en met spoed naar een ziekenhuis kon worden gebracht. De weg is tijdens de hulpverlening afgesloten geweest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.