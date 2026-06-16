BBB Westerwolde blijft aandacht vragen voor onderhoud Hoofdweg in Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 16 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN KLEIN BUITJE | WARMERE DAGEN

Er kan vandaag soms nog een klein buitje vallen, maar net als gisteren is het de meeste tijd droog en veel regen valt er sowieso niet. Maar er is nog veel bewolking die maar af en toe wat zon toelaat. De temperatuur komt iets hoger uit dan gisteren, met een maximum rond de 20 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit oost tot noordoost, later uit noordoost tot noord.

Morgen zijn er wat meer opklaringen en dat geeft direct hogere temperaturen: maximum rond 23 graden. Uit de wolkenvelden die er zijn, kan misschien ook morgen nog een kleine bui vallen.

Donderdag is het zonnig; de wind komt dan uit het zuiden. Daarmee wordt het zo’n 27 graden en het is dan zonnig. Vrijdag gaan we de 30 graden halen en ook dan is er veel zon, maar er kan dan ook een regen- of onweersbui vallen. En in het komende weekend is een zomers bui ook wel mogelijk maar er zijn ook zonnige perioden, met maxima tussen de 25 en 29 graden.