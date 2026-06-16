BBB Westerwolde blijft aandacht vragen voor onderhoud Hoofdweg in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De fractie van BBB Westerwolde blijft de situatie rond de onderhoudsstaat van de Hoofdweg in Bellingwolde nauwlettend volgen. Naar aanleiding van vragen van de fractie heeft de gemeente inzicht gegeven in de meldingen en uitgevoerde werkzaamheden aan de weg.
Volgens de gemeente zijn sinds 2018 in totaal vijftig meldingen geregistreerd over de onderhoudsstaat van de Hoofdweg. Alleen al sinds 11 april van dit jaar kwamen daar elf meldingen bij. Per melding wordt beoordeeld of ingrijpen noodzakelijk is. Waar nodig zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van de gemeentelijke buitendienst of door een aannemer. Een aantal meldingen is momenteel nog in behandeling.
De gemeente laat weten dat de Hoofdweg in 2025 is geïnspecteerd door een weginspecteur. Uit die inspectie blijkt dat twee gedeelten van de weg binnen drie tot vijf jaar in aanmerking komen voor herstrating. De werkzaamheden passen binnen het beschikbare budget.
Eind 2024 zijn bovendien kuilen en slechte wegdelen aangepakt. Deze werkzaamheden werden gecombineerd met rioolwerkzaamheden en het aanbrengen van verduidelijkende verkeersmaatregelen. Volgens de gemeente voldoet het straatwerk door deze plaatselijke herstelwerkzaamheden aan het vereiste onderhoudsniveau ‘Basis’, zoals vastgesteld in de Nota Openbare Ruimte (NOR).
Bij de gemeente zijn geen meldingen bekend van schade aan voertuigen of woningen als gevolg van de staat van de weg. Wel hebben bewoners melding gemaakt van geluidsoverlast en trillingen. Volgens het college voldoet de Hoofdweg aan de geldende CROW-normering. CROW is het onafhankelijke Nederlandse kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en stelt richtlijnen op voor beheer en onderhoud van wegen.
In de zomer van 2027 staat een nieuwe inspectieronde gepland.
BBB Westerwolde zegt de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. “Wij als fractie houden de vinger aan de pols en zetten ons in om de aandacht voor de Hoofdweg op de agenda te houden en de burgers hierin te horen. En de burgers kunnen zichzelf uiteraard ook laten horen via de BuitenBeter-app of op een andere manier”, aldus de fractie.