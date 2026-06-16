Brandweer Veendam rukt uit voor melding vreemde lucht

VEENDAM – Aan de Minervastraat in Veendam is dinsdag rond 12.30 uur een melding gedaan van een vreemde lucht in een woning. De brandweer rukte uit op basis van een P1‑melding, de hoogste prioriteit voor dit type incident.
De straat werd aan beide kanten afgezet, zodat de hulpdiensten veilig onderzoek konden doen. Brandweerlieden hebben metingen verricht, onder meer bij een putdeksel in de rijbaan, om te achterhalen waar de lucht vandaan kwam. Het is vooralsnog onbekend of er daadwerkelijk iets is gevonden.
Bron: parkstadveendam.nl
Foto’s: Hemmo Kuiper