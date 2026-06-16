DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Lathen
Tussen maandag 20.00 en dinsdag 10.00 uur is bij een watersportvereniging aan de Marschstraße ingebroken. De daders hebben het gebouw doorzocht, maar voor zover bekend werd er niets gestolen. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 05933 924570.
Aschendorf
Gisteren is in de bosjes langs het fietspad bij het Dortmund-Ems-Kanal in Aschendorf een doos met zeven flessen gebruikte bak/frituurolie aangetroffen. De politie zoekt de persoon die het olie daar heeft gedumpt en vraagt getuigen zich te melden via 04961/926173.
Foto: Politie Aschendorf