Leuke activiteiten in de Bibliotheek van Stadskanaal

STADSKANAAL – Deze zomer zijn er weer allemaal leuke activiteiten op de camping ‘Tipi’s de Bieb’ in de Bibliotheek van Stadskanaal.
Op vier maandagochtenden gaan medewerkers van 10:00-12:00 uur voorlezen voor peuters en kleuters. Op alle woensdagochtenden in de zomervakantie hebben ze een activiteit van 10:00-12:00 uur in de Bibliotheek van Stadskanaal. Van knutselochtenden en robots bouwen tot een zoete zomer bingo, er is van alles te doen.
Alle activiteiten zijn te vinden op de website: www.groningsebibliotheken.nl/agenda/gemeente-stadskanaal
Bron: Valerie Kruijer