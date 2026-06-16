Magische verhalen in een geheime tuin in Blijham

BLIJHAM – Deze zomervakantie kun je genieten van een magisch verhaal in Blijham. Afwisselend worden twee verschillende verhalen verteld.
Een verhaal over hoop, doorzetten en je eigen pad volgen. Geïnspireerd door Toon Tellegens boek ‘Brieven aan Doornroosje.’
Samen met een prins ben je onderweg naar Doornroosje, die vandaag precies 99,999 jaar slaapt. Klaar om wakker gekust te worden. Maar vóór de Prins haar Mag kussen moet hij nog veel leren. Want eigenlijk is hij nooit eerder buiten zijn paleistuinen geweest. Het is spannend, maar toch gaat hij op weg. Hoopvol. De goede kant op! En jullie reizen met hem mee. Al weten jullie al meer dan hij..
Heksen in Westerwolde
Een verhaal over: je angst overwinnen en je eigen kracht vinden. Geïnspireerd op het boek ‘Heksen’ van Roald Dahl en de heksenprocessen in de 16de eeuw in Westerwolde. Je leert het verschil tussen goeie en kwaaie heksen, die dichtbij kunnen zijn. Echt gevaarlijk wordt het niet, want: wij beschermen onszelf en kunnen dan alles aan. Ook als het om kwaaie heksen gaat.
Iedereen vanaf 8 jaar en ouder is welkom.
Reserveren is noodzakelijk via: www.kunst4all.com
Data: eind juli en begin augustus: kijk op de website welke verhaal wanneer speelt
Plaats: De Heerlyckheit, Bouwteweg 18 – 9697 XN – Blijham (Westerwolde)
Bron: Mieke de Wit