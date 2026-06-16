Middeleeuws Ter Apel viert 30e editie met bijzonder thema: ‘Het kind in de middeleeuwen’

TER APEL – Op zaterdag 5 en zondag 6 september staat Ter Apel weer volledig in het teken van de middeleeuwen. Rond het eeuwenoude Kruisherenklooster Ter Apel vindt dan de 30e editie van Middeleeuws Ter Apel plaats. Bezoekers kunnen zich opmaken voor twee dagen vol ridders, ambachten, muziek, verhalen en middeleeuwse magie.

Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt aan de voorbereidingen van deze jubileumeditie. Deelnemers treffen hun voorbereidingen, ambachtslieden scherpen hun gereedschap en het programma krijgt steeds verder vorm. Alles staat in het teken van een sfeervol, verrassend en historisch weekend waarin Ter Apel opnieuw een stap terug in de tijd zet, naar het jaar 1465.

Thema: Het kind in de middeleeuwen

Dit jaar staat het evenement in het teken van ‘Het kind in de middeleeuwen’. Hoe groeiden kinderen op in een wereld zonder smartphones, moderne scholen en speelgoedwinkels? Tijdens het festival krijgen bezoekers een bijzondere inkijk in het leven van kinderen in de middeleeuwen.

Van eenvoudige spelletjes en handgemaakt speelgoed tot opvoeding, onderwijs en dagelijkse werkzaamheden: het thema laat zien hoe de jongste bewoners van de middeleeuwse samenleving leefden, leerden en speelden. Voor zowel kinderen als volwassenen worden tal van activiteiten georganiseerd die het verleden op een interactieve manier tot leven brengen.

Jaarmarkt zoals in 1465

Een bezoek aan Middeleeuws Ter Apel voelt als een bezoek aan een authentieke middeleeuwse jaarmarkt. Net als ruim vijf eeuwen geleden slaan reizigers, soldaten, huurlingen, marktkooplieden, ambachtslieden en muzikanten hun kampementen op rond het kloosterterrein. Zij zijn afgereisd naar Ter Apel voor het traditionele jaarfeest.

Op een middeleeuwse jaarmarkt werd niet alleen handel gedreven, maar ook gefeest, muziek gemaakt en werden geschillen soms zelfs uitgevochten op het slagveld. Die sfeer wordt tijdens het evenement op indrukwekkende wijze nagebootst.

Jaarlijks nemen tussen de 25 en 30 re-enactmentgroepen deel aan het festival. Daarnaast zijn er tientallen ambachtslieden, handelaren en artiesten aanwezig die bezoekers meenemen naar het dagelijks leven van de late middeleeuwen.

Middeleeuws banket

Een van de absolute hoogtepunten van het evenement is traditiegetrouw het middeleeuwse banket. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreide maaltijd in historische sfeer, omlijst door muziek, gezelligheid en entertainment. Het banket biedt een unieke kans om te ervaren hoe een feestmaal eeuwen geleden werd beleefd. Aanmelden voor het banket is mogelijk via de organisatie.

Vrijwilligers onmisbaar

Middeleeuws Ter Apel wordt mogelijk gemaakt door het vrijwillige bestuur van de stichting en ongeveer 150 vrijwilligers. Zij zetten zich in voor de voorbereidingen en zorgen er tijdens het evenement voor dat alles soepel verloopt.

Met de 30e editie in aantocht belooft Middeleeuws Ter Apel opnieuw uit te groeien tot een van de grootste historische evenementen van Noord-Nederland. Een weekend vol historie, beleving, spektakel en gezelligheid voor jong en oud.