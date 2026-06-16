Nieuwe coalitie Pekela gepresenteerd: PVV, SP en CDA gaan samen verder

PEKELA – De komende vier jaar wordt Pekela bestuurd door een coalitie van de Pekelder PVV, SP en CDA. Het nieuwe coalitieakkoord en de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders werden dinsdagmorgen gepresenteerd in de raadszaal van het gemeentehuis.

De coalitie is het resultaat van een intensieve en uiteindelijk roerige formatieperiode onder leiding van oud-Tweede Kamerlid en oud-burgemeester Rikus Jager. Als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen nam de Pekelder PVV het voortouw in zowel de verkenningen als de formatiegesprekken.

Volgens beoogd wethouder Arthur van Dooren verliepen de gesprekken uiteindelijk in een prettige sfeer. “De gesprekken waren gezellig en vonden plaats in goede harmonie, zonder polarisatie,” aldus Van Dooren.

Nieuw college

Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jaap Kuin uit Arthur van Dooren namens de Pekelder PVV, Ellen van Klaveren namens de SP en Eddie Jonker namens het CDA.

De coalitie spreekt van een robuust en realistisch collegeprogramma met een sociaal gezicht, passend bij Pekela en de wensen van haar inwoners. De komende vier jaar staan volgens de coalitie in het teken van leefbare dorpen, kansengelijkheid, bestaanszekerheid en een gezonde toekomst voor alle inwoners. Alles draait daarbij om het versterken van een zorgzame samenleving.

Ambities voor de komende jaren

In het coalitieakkoord krijgen woningbouw, verkeersveiligheid en een betere samenwerking met ondernemers een prominente plaats. Tegelijkertijd wil het nieuwe bestuur geen onnodige financiële risico’s nemen, zodat de gemeente ook op lange termijn financieel gezond blijft.

De coalitie heeft daarnaast een aantal concrete ambities geformuleerd. Zo wordt ingezet op de heropening van het Pekelder Hoofddiep, de verdere verbetering van de verkeersveiligheid en de realisatie van Thuus in Nij Pekel. Ook wil het college meer woningen bouwen voor zowel jongeren als ouderen.

Daarnaast moet het gebied Heeresmeer/Zuidwending worden ontwikkeld tot een recreatiegebied met regionale aantrekkingskracht.

“Pekela moet een gemeente zijn voor iedereen,” stelt de coalitie. Daarbij moet iedere buurt zijn eigen karakter kunnen behouden. Ook gezondheid krijgt nadrukkelijk aandacht. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met passende zorg en ondersteuning. Verder wil de coalitie investeren in goed onderwijs en ondernemers nadrukkelijk betrekken bij de ontwikkeling van jongeren, bijvoorbeeld door het aanbieden van stageplaatsen.

De drie partijen zeggen met vertrouwen aan de nieuwe bestuursperiode te beginnen.

Afstand van landelijke PVV

Een week geleden werd bekend dat de Pekelder PVV afstand heeft genomen van de landelijke PVV. De partij gaat verder als zelfstandige lokale partij, waarbij inwoners van Pekela lid kunnen worden en actief invloed kunnen uitoefenen op de koers.

Volgens Arthur van Dooren heeft die stap de onderhandelingen aanzienlijk vergemakkelijkt. De nieuwe onafhankelijke koers bood volgens hem ook de SP en het CDA de politieke ruimte om lokaal verantwoordelijkheid te nemen zonder directe druk vanuit de landelijke partijpolitiek.

Van Dooren noemt de ontwikkeling zelfs een voorbeeld voor zowel de landelijke als de provinciale politiek.

Installatie op 24 juni

Het nieuwe college wordt op woensdag 24 juni tijdens een speciale raadsvergadering officieel geïnstalleerd. Daarmee komt een einde aan de formatieperiode en kan het nieuwe gemeentebestuur daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering van de plannen voor de komende vier jaar.