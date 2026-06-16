Rechter beëindigt ouderlijk gezag moeder in mishandelingszaak Stadskanaal

STADSKANAAL / GRONINGEN – De rechtbank Noord-Nederland heeft het ouderlijk gezag van de moeder uit Stadskanaal die haar kind zwaar mishandelde beëindigd. Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde uitspraak van de kinderrechter. De zaak leidde eerder tot grote maatschappelijke onrust, nadat de stelselmatige mishandeling en verwaarlozing van een zesjarig meisje en een zevenjarige jongen aan het licht kwamen.
De rechtbank oordeelt dat het nemen van deze ingrijpende maatregel noodzakelijk is, omdat de kinderen langdurig zijn blootgesteld aan ernstig geweld en mensonterende strafpraktijken. De advocaat van de moeder liet tijdens de zitting weten zich te refereren aan het oordeel van de rechter en voerde geen inhoudelijk verweer.
Machtiging tot uithuisplaatsing
De kinderen blijven onder toezicht staan van de William Schrikker Stichting. Voor het jongste kind (6) is daarnaast een machtiging tot uithuisplaatsing in een pleeggezin verleend. De rechtbank acht de vader van van het meisje niet in staat om aan haar complexe, traumagerelateerde behoeften te voldoen. Volgens de jeugdbescherming speelt de onduidelijkheid over haar woonperspectief bovendien een ontwrichtende rol in haar herstel.
Een ouder kind van 14 verblijft momenteel wel bij zijn vader. De rechter benadrukt dat dit emotionele steun voor dit kind biedt, maar uit de stukken blijken ook grote zorgen over de opvoedsituatie. Zo is er sprake geweest van ernstig schoolverzuim, winkeldiefstal en betrokkenheid bij een risicovolle vriendengroep.
Intensieve begeleiding
Omdat de vader volgens de rechtbank opvoedkundige onmacht toont en de neiging heeft om problemen te bagatelliseren, krijgt hij per direct intensieve gedwongen professionele begeleiding. De maatregelen zijn vooralsnog opgelegd voor de duur van zes maanden.