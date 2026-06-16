Rechter spreekt Almeerder (21) vrij van aanslagen in Pekela en Winschoten

OUDE PEKELA / WINSCHOTEN – De rechtbank Noord-Nederland heeft een 21-jarige man uit Almere vrijgesproken van het medeplegen van de gewelddadige beschietingen in Oude Pekela en Winschoten in de zomer van 2023. Wel is de man veroordeeld voor het doelbewust vervoeren van de schutter. De rechtbank legde hem 115 dagen jeugddetentie op. Omdat dit exact gelijk is aan de tijd die hij al in voorarrest zat, hoeft hij niet terug naar de gevangenis.

Het Openbaar Ministerie had aanvankelijk 360 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 245 dagen voorwaardelijk. Ook hing de 21-jarige man uit Almere een werkstraf van 150 uur boven het hoofd. De officier van justitie zag de Almeerder, die destijds als illegale taxichauffeur (‘snorder’) via Snapchat fungeerde, als een onmisbare schakel binnen het destijds grootschalige bendegeweld in Oost-Groningen. De meervoudige kamer in Leeuwarden oordeelde dinsdag echter anders.



Wel vluchtauto, geen bewezen opzet vooraf



De rechtbank acht het niet wettig en overtuigend bewezen dat de destijds 18-jarige chauffeur wist wat zijn Amsterdamse passagier van plan was toen hij hem in de nacht van 10 juli 2023 naar Oude Pekela reed. De bijrijder had geclaimd dat hij een ruzie met zijn Pekelder vriendin wilde bijleggen.



Hoewel de rechtbank de verklaringen van de chauffeur op veel punten „ongeloofwaardig” noemt, zo parkeerde hij de auto steeds zo dat hij direct met een ‘bloedgang’ weg kon en kon hij de schoten onmogelijk hebben gemist, is er geen hard bewijs dat er vooraf in de auto afspraken waren gemaakt over het geweld. Daarom volgt er vrijspraak voor de poging tot doodslag op de bewoonster van de Veerstraat en de bedreigingen bij de kapsalon aan de Feiko Clockstraat.



Ook voor een soortgelijk incident drie dagen later (13 juli) in Winschoten, waarbij twee mannen met bivakmutsen probeerden te schieten op een café, werd de chauffeur vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat de man op te grote afstand geparkeerd stond en geen zicht had op de horecagelegenheid.



Willens en wetens uit handen van politie gehouden



Waar de man wél voor wordt gestraft, is zijn handelen na de schoten in Oude Pekela. De rechtbank stelt dat er bij de chauffeur, na het horen van de harde knallen en de opdracht van de dader om snel weg te wezen, direct een „stevig vermoeden” had moeten ontstaan dat er een zwaar misdrijf was gepleegd.



In plaats van te stoppen, reed hij de dader direct naar de volgende locatie (de kapsalon) waar opnieuw werd geschoten, pikte de schutter daarna weer op en bracht hem helemaal terug naar Amsterdam. „Daarmee heeft de verdachte de onbekend gebleven persoon willens en wetens uit handen van de politie gehouden”, aldus de rechters.

Blanco strafblad



De rechtbank woog mee dat de man destijds pas 18 jaar oud was, nog thuis woonde en nadien zijn leven uitstekend op de rit heeft gekregen, hij behaalde zijn vwo-diploma, studeert inmiddels aan de universiteit en heeft een blanco strafblad. De reclassering en jeugdbescherming spraken van een zeer positieve ontwikkeling en schatten de kans op herhaling in als laag.



Om die reden paste de rechtbank het jeugdstrafrecht toe en zag zij af van de door het OM geëiste werkstraf en voorwaardelijke celstraf. Een langere straf zou volgens de rechtbank zijn huidige studie en toekomst doorkruisen.



Slachtoffers grijpen mis



De slachtoffers uit Oude Pekela en Winschoten, die duizenden euro’s aan materiële en immateriële schadevergoedingen hadden geëist wegens de diepe impact van het geweld en de kapotte ruiten, werden door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de rechters is er juridisch gezien een „te ver verwijderd verband” tussen de vluchthulp van de chauffeur en de schade die de schutter daarvóór heeft aangericht. Zij moeten hun schade eventueel via de civiele rechter verhalen.



Tot slot gelastte de rechtbank de teruggave van de inbeslaggenomen iPhone 15 van de verdachte. Deze was pas na de incidenten aangeschaft en speelde dus geen rol bij de vluchthulp.

Uitleg: De Groningse bendeoorlog van 2023

De geweldsgolf in de zomer en het najaar van 2023 was het resultaat van een bendeoorlog tussen een groep mannen uit Winschoten en een Syrische familie. Wat begon als een lokaal drugsconflict over zogenaamde ripdeals ontaardde snel in een reeks wilde vergeldingsacties.

Opvallend is dat de strijdende partijen de aanslagen niet zelf uitvoerden. Via sociale media zoals Snapchat ronselden zij jonge handlangers uit de rest van Nederland die puur voor het snelle geld handelden. Onder meer een zeventienjarige Amsterdammer en drie twintigers uit Tilburg werden ingevlogen om explosieven te plaatsen en panden te beschieten. Voor de logistiek werden kwetsbare scholieren uit de Randstad ingezet als illegale taxichauffeurs, ook wel snorders genoemd, om de daders midden in de nacht onopgemerkt van en naar de provincie te vervoeren.

De maatschappelijke impact in de regio was gigantisch. Getroffen panden werden voor maanden gesloten en het bepalende regionale evenement De Nacht van Winschoten werd vanwege de acute dreiging geannuleerd. De situatie was zo onveilig dat ongewapende politievrijwilligers niet meer de straat op mochten en agenten massaal vakanties moesten afbreken om extra surveillancediensten te draaien tegen de angst voor de verkeerde deur.

Tijdlijn van de geweldsexplosie

De vlam in de pan

6 juli 2023

Op klaarlichte dag wordt een Winschoter neergestoken, waarna diezelfde avond een schietpartij volgt op de Transportbaan in Winschoten waarbij de bekende lokale figuur Omar K. in zijn knie wordt geschoten.

Terreur in Oude Pekela

10 juli 2023

Een woning aan de Veerstraat en een kapsalon aan de Feiko Clockstraat worden vlak na elkaar beschoten met een omgebouwd semi-automatisch vuurwapen, waarbij een geronselde vwo-scholier uit Almere fungeert als chauffeur.

De link met Groningen-Stad

12 juli 2023

Een zware explosie treft een beautysalon aan de Herestraat in Groningen omdat de partner van de neergeschoten Omar K. hier werkzaam is.

Mislukte aanslag Winschoten

13 juli 2023

Twee jonge Amsterdammers met bivakmutsen proberen een café op het Marktplein in Winschoten te beschieten, maar deze poging mislukt omdat het wapen weigert.

De beautysalon opnieuw doelwit

12 september 2023

Na een korte adempauze laait de vete weer op en wordt de beautysalon aan de Herestraat in Groningen voor de tweede keer getroffen door een bom.

Winkelstraat opgeschrikt

16 september 2023

Een zware vuurwerkbom ontploft bij een gameshop midden in de winkelstraat van Winschoten, waarvoor drie ingehuurde twintigers uit Tilburg en een minderjarige jongen verantwoordelijk blijken.

Gevel barbershop weggeblazen

19 september 2023

Barbershop Five Stars in de Langestraat in Winschoten wordt getroffen door een verwoestende explosie omdat de bendeleden hier allemaal geknipt werden.