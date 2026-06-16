Slotfestijn Kunstenschool ZG in Geert Teis

STADSKANAAL – Zaterdag 27 juni wordt de familievoorstelling Dromentuin opgevoerd in Theater Geert Teis. De voorstelling is een unieke combinatie van theater, muziek, dans en beeldende kunst, gemaakt en uitgevoerd door docenten en leerlingen van Kunstenschool ZG.
Dromentuin neemt het publiek mee op een avontuur vol verrassingen, emoties en creativiteit. De voorstelling is het resultaat van een samenwerking tussen enthousiaste leerlingen en hun inspirerende docenten. Samen brengen ze een verhaal tot leven dat voor alle leeftijden geschikt is.
De anderhalf uur durende voorstelling begint om 15.00 uur. Een toegangskaart is verkrijgbaar via www.theatergeertteis.nl of aan de theaterkassa.
Bron: Gineke Drenth