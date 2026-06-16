Veiligheidsdag in Oude Pekela gaat niet door

OUDE PEKELA – De Veiligheidsdag die op vrijdag 19 juni zou plaatsvinden op het Raadhuisplein in Oude Pekela, gaat niet door. Door het recente overlijden van een politiecollega en inwoner van Pekela hebben de organiserende gemeenten Pekela, Veendam en Midden-Groningen besloten het evenement te annuleren.
De Veiligheidsdag zou een middag bieden vol activiteiten, demonstraties en ontmoetingen rondom veiligheid. Met het oog op de huidige omstandigheden is besloten het evenement geen doorgang te laten vinden.
De organisatie realiseert zich dat dit bericht voor deelnemers, partners en bezoekers teleurstellend is en vraagt om begrip voor deze beslissing. De Veiligheidsdag wordt op een later moment alsnog georganiseerd.
‘Wij leven mee met de nabestaanden en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd’, zegt burgemeester Jaap Kuin.
Bron: Gemeente Pekela