Beelden van de Tweede dag van de Avondvierdaagse Winschoten

WINSCHOTEN – Gisteren ging in Winschoten de 78 ste editie van de Avondvierdaagse met duizenden deelnemers van start. Het wandelevenement wordt traditiegetrouw afgesloten met een feestelijke intocht op vrijdagavond. De wandelaars leggen dan een route van 2,5 kilometer af door het centrum van Winschoten, begeleid door muziekkorpsen en optredens van streetdancers op verschillende locaties in de stad. Deze feestelijke afsluiting vormt ieder jaar een hoogtepunt voor deelnemers en toeschouwers.
Foto’s: Frans Kroon