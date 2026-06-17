Bewoners Blankenborg genieten van muziekavond

Foto: Jacob Musch
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

BLIJHAM – Vanavond genoten bewoners van de Blankenborg van drie muzikale optredens.

In de Blankenborg vonden tijdens de feestweek van Blijham optredens plaats van de brassband van DOK, Shantykoor Maritiem en Popkoor BSUR.

Foto’s: Jacob Musch

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