Dag van de bouw: kom zaterdag 20 juni naar een van de grootste energieprojecten van Noord-Nederland

TER APELKANAAL – Tijdens de Dag van de Bouw openen we van 10.00 tot 15.30 uur de bouwhekken van elektriciteitsstation Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Een unieke kans om een project van dichtbij te beleven dat straks een belangrijke rol speelt in de elektriciteitsvoorziening van Noord-Nederland.
Hoofdaannemer Omexom bouwt met BAM Infra voor TenneT een hoogspanningsstation van maar liefst 35 voetbalvelden groot. Daarnaast krijg je ook een kijkje bij het middenspanningsstation dat BAM Infra realiseert voor Enexis.
Wat je kunt verwachten
- Rondleiding over de bouwplaats, wandelend of met een elektrische touringcar
- Een unieke blik op de enorme transformatoren die we vorig jaar vervoerden naar Ter Apelkanaal
- Maak kennis met bouw en techniek
- Kennisplein met informatie van alle betrokken partijen
- Miniatuurbouw transformatortransport door Klaas Poort en Bert van der Roest
- Springkussen voor de jonge bezoekers
- Hapje en drankje op het marktplein
Praktische informatie
- Wanneer: zaterdag 20 juni 2026
- Tijd: 10.00 – 15.30 uur
- Locatie: Ambachtsweg 15, Ter Apelkanaal
- Bezoekers hoeven zich niet aan te melden
Meer informatie
- Over de open dag: tennet.eu/dagvandebouw-terapelkanaal
- Over het project: tennet.eu/ter-apelkanaal en enexis.nl/ter-apelkanaal
Bron: Marco Bos