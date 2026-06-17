Gemeente Veendam zet deelnemers Special Olympics in het zonnetje

VEENDAM – Woensdagmiddag ontving burgemeester Annelies Pleyte en wethouder Henk Jan Schmaal de deelnemers aan de Special Olympics Nationale Spelen 2026 in het Henk Nienhuis stadion in Veendam. Alle sporters en coaches ontvingen als waardering voor de sportieve prestaties een cheque voor het Aquapark in Veendam.
Medailles
De sporters hebben tijdens de Special Olympics mooie resultaten neergezet. De sporters van Manege Lipizza behaalden 1 gouden, 3 zilveren en 1 bronzen medaille. De zwemmers van De Brug Veendam wonnen 4 gouden, 7 zilveren en 8 bronzen medailles. De atleten van SV Veendam Atletiek behaalden 1 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles. De sporters van De Stormvogels behaalden 2 gouden en twee zilveren medailles. De Special Olympics is het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland.
Bron en foto’s: Peter Panneman