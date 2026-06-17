Gezellige en leerzame springavond bij PSV De Driesporen

ONSTWEDDE – Het oefenparcours van PSV De Driesporen trok dinsdagavond opnieuw een mooie groep ruiters naar de accommodatie in Onstwedde. Onder uitstekende omstandigheden konden deelnemers in een ontspannen sfeer hun springvaardigheden oefenen en wedstrijdritme opdoen.
De vrijwilligers van PSV De Driesporen hadden het parcours zorgvuldig opgebouwd en zorgden ervoor dat alle hindernissen veilig en netjes opgesteld stonden. Gedurende de avond gaven zij waar nodig uitleg en praktische tips, waardoor zowel beginnende als ervaren ruiters optimaal konden trainen.
Naast de sportieve prestaties was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De gezellige Tiki Bar was geopend, waar deelnemers, begeleiders en bezoekers konden genieten van een kop koffie, een drankje en diverse versnaperingen. Dit droeg bij aan de gemoedelijke sfeer die de oefenavonden bij De Driesporen kenmerkt.
De trainingen vinden plaats in de ruime buitenbak van 43 x 60 meter, voorzien van een moderne eb- en vloedbodem. Dankzij deze kwalitatief hoogwaardige bodem zijn de omstandigheden ideaal voor zowel trainingen als oefenparcoursen.
PSV De Driesporen organiseert regelmatig oefenparcoursen en springlessen voor ruiters die hun techniek en vertrouwen willen verbeteren. Belangstellenden die een keer willen deelnemen of meer informatie wensen, kunnen via WhatsApp contact opnemen met Jan Heino Drenth via +31 6 27027649. Met een geslaagde combinatie van sportiviteit, deskundige begeleiding en gezelligheid kijkt PSV De Driesporen terug op opnieuw een zeer geslaagde oefenavond.
Bron en foto’s: Freerk Boskers, HIER vindt u meer foto’s