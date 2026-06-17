Gratis standplaatsen zomermarkten centrum Stadskanaal

STADSKANAAL – Inwoners die nog bruikbare spullen op zolder hebben liggen, kunnen deze zomer deelnemen aan de zomermarkten in het centrum van Stadskanaal. Centrum Stadskanaal stelt op donderdag 9 juli en donderdag 13 augustus van 12.00 tot 20.00 uur gratis grondplaatsen van vier meter beschikbaar. Daarnaast is er ruimte voor marktkooplui en ondernemers.
Beide markten worden georganiseerd op de Europalaan, Navolaan en in de Kanaalpassage. Bezoekers kunnen daar terecht voor een gevarieerd aanbod van nieuwe en tweedehands artikelen. Kleding, speelgoed, boeken, woonaccessoires, verzamelobjecten en hobbyartikelen behoren onder andere tot de producten die tijdens de markt kunnen worden aangeboden.
Gratis grondplaatsen
Wie spullen wil verkopen, kan zich aanmelden voor een gratis grondplaats van vier meter. De organisatie stelt deze plaatsen kosteloos beschikbaar op beide marktdagen. Het aantal plaatsen is beperkt.
Aanmelden
De inschrijving voor beide dagen is geopend en de belangstelling is groot. Inmiddels zijn al ruim 60 standplaatsen gereserveerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Centrum Stadskanaal. Zodra alle standplaatsen zijn vergeven, sluit de inschrijving.
Aanmelden: https://www.centrumstadskanaal.nl/events/zomermarkt
Bron: Carin Heutinck