Jeugd presenteert zich op de kleedjesmarkt en optreden Cheerleaders SV Blijham

BLIJHAM – Vanmiddag werd in het kader van de feestweek in Blijham een kleedjesmarkt en een optreden van de Cheerleaders georganiseerd.
De kleedjesmarkt viel aan het begin van de middag enigszins in het water. Toch was er een aantal diehards die, al dan niet onder een paraplu, hun koopwaar aan de man probeerden te brengen. Intussen werden voor Kovviehoes Veur Mekoar poffertjes gebakken en vermaakten kinderen zich op de springkussen.
Om vier uur stond het optreden van de Cheerleaders van SV Blijham op het programma. Het was intussen droog en zonnig. Ook fijn voor de kinderen die alsnog naar de kleedjesmarkt waren gekomen. Het publiek genoot van het enthousiasme van de Cheerleadersgroep die onder leiding van José Klooster meerdere optredens verzorgde.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg