Kijken met je ogen dicht… en vervolgens met je ogen open!

ONSTWEDDE, HOLTE – Wat gebeurt er wanneer kinderen hun fantasie de vrije loop laten en volwassenen daar vervolgens theater van maken? Het antwoord is te zien tijdens het bijzondere locatie-theaterproject “Kijken met je ogen dicht!”, dat op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 2026 wordt gepresenteerd vanuit het KleinKunstTheater Holte.

Het project begon in september op verschillende scholen. Kinderen werden uitgedaagd om te dagdromen, hun verbeelding de ruimte te geven en hun gedachten aan papier toe te vertrouwen. Dit leverde maar liefst 22 verhalen en illustraties op, die samengebracht werden in het boekje Kijken met je ogen dicht.

Na de presentatie van het boekje kregen vier scriptschrijvers de opdracht om een van de verhalen te bewerken tot een theaterscript. Het resultaat is een unieke locatievoorstelling bestaande uit vier afzonderlijke scènes, gespeeld door acteurs van Theatergezelschap Holter Span.

Nu is het tijd om niet langer met de ogen dicht, maar juist met de ogen open te kijken. Het publiek wordt op ludieke wijze door gidsen langs vier verschillende speellocaties geleid. Op elke locatie beleven bezoekers een verrassende scène die haar oorsprong vindt in de fantasiewereld van een kind, vervolgens is bewerkt door volwassen schrijvers en uiteindelijk tot leven wordt gebracht door de spelers.

Het project laat op bijzondere wijze zien hoe jong en oud elkaar kunnen inspireren en hoe samenwerking tussen generaties kan leiden tot verrassende en ontroerende verhalen. De vier scènes vormen samen een bijzondere theaterervaring waarin fantasie, creativiteit en verbinding centraal staan.

Na afloop van de voorstellingen is er in het KleinKunstTheater een gezellige meet & greet met de schrijvers, regisseurs en spelers. Bezoekers krijgen de gelegenheid om na te praten over de voorstellingen en meer te horen over het creatieve proces achter dit bijzondere project.

Een bijzondere avond voor iedereen die zich wil laten verrassen door de onbevangen fantasie van kinderen en de kracht van theater.

Praktische informatie

KleinKunstTheater Holte, Holte 58, 9591 VR Onstwedde



Datum: 26 juni 2026 en 27 juni 2026

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Info: www.kleinkunsttheaterholte.nl

Bij iedere reservering is één exemplaar van het boekje Kijken met je ogen dicht inbegrepen.