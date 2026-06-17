KNMI geeft Code Geel af: hittegolf op komst met temperaturen tot 35 graden

WINSCHOTEN – Het wordt erg heet de komende dagen. Het KNMI heeft vanwege de naderende extreme warmte voor donderdag en vrijdag direct Code Geel afgegeven. Tegelijkertijd activeert het RIVM vanaf morgen, donderdag 18 juni, het Nationaal Hitteplan. De weersverwachting laat zien dat we afkoersen op een intense, tropische periode waarbij de thermometer lokaal kan oplopen tot maar liefst 35 graden op maandag.
Waar de afgelopen tijd de zomer nog wat op zich liet wachten, slaat het weer vanaf morgen radicaal om. Groningen1 zet de extreme weersverwachting en de belangrijkste gezondheidswaarschuwingen voor u op een rij.
HEET
Morgen stijgt de maximumtemperatuur naar waarden tussen de 28 en 31 graden. Er is die dag amper wind en met tachtig procent zonneschijn is de zonkracht met een score van 7 erg hoog, waardoor snel verbranden op de loer ligt.
Vrijdag stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. De hitte hangt dan zwaar in de lucht, want de neerslag- en onweerskans stijgt in de loop van de dag naar zestig procent. Ook zaterdag blijft het met 25 tot 32 graden drukkend warm en waarschuwt het KNMI voor mogelijke onweersbuien.
Omdat de nachttemperatuur dan niet verder daalt dan 18 graden, zullen de huizen nauwelijks afkoelen. Ook na het weekend houdt de hitte aan. Zondag schommelt het kwik tussen de 26 en 32 graden, waarna de zomer er op maandag nog een schepje bovenop doet met een voorspelde maximumtemperatuur die opnieuw kan oplopen tot 35 graden.
Met een zonkracht van 7 en temperaturen die richting de 35 graden schieten is het oppassen geblazen. Dit geldt met name voor ouderen en kinderen. Afgelopen maandag waarschuwde oud huisarts en nu raadslid voor het CDA in Pekela, Feike Oppewal in onze uitzending van Goud! op Groningen1 al voor de kans op uitdroging en verbranding door de sterke zonkracht.