DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Lathen
Tussen maandag 8 juni en dinsdag 9 juni zijn op de camping aan de Marschstraße meerdere elektriciteits- en leidingwaterkastjes opengebroken. De daders gingen er met het geld dat zich daarin bevond vandoor. Vervolgens verschaften de dieven zich toegang tot het restaurant bij de camping en doorzochten deze. Voor zover bekend is daar niets gestolen. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Lathen op te nemen via 05933 924570.
Op maandag 15 juni werd rond 16:15 uur nabij het monument voor de Wuppertalerbaan op de Kampstraße in Lathen een fietsster het slachtoffer van exhibitionisme. Volgens de huidige informatie reed een onbekende man in een lichtgekleurde auto langs de vrouw en stopte korte tijd later aan de kant van de weg. Hij stapte vervolgens uit en verrichtte een onzedelijke handeling terwijl de fietsster hem passeerde. De dader wordt omschreven als een man van ongeveer 25 jaar met kort donker haar. Getuigen en andere potentiële slachtoffers worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau van Lathen op 05933 924570.
Weener
Op 11 juni was rond 16:30 uur een 51-jarige vrouw met haar hond op de Ahornstraße in Weener aan het wandelen. Daar trof ze een tot nu toe onbekende hondeneigenaar aan wiens hond losliep (zie foto’s). Er ontstond een ruzie tussen de 51-jarige vrouw en de onbekende man. Tijdens de ruzie duwde de man de vrouw de aangrenzende straat op, net toen er een auto aan kwam rijden. De bestuurder kon op tijd remmen en de vrouw bleef ongedeerd.
De politie is nu op zoek naar getuigen, in het bijzonder de onbekende bestuurder van de auto. Iedereen die iets heeft gezien of informatie kan verstrekken, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.