Motorrijders begeleiden 34-jarige Laura tijdens haar laatste rit

GRONINGEN, WINSCHOTEN – Motorrijders uit Groningen en omgeving worden opgeroepen om donderdagavond deel te nemen aan de laatste rit van Laura. De 34-jarige motorrijdster uit Wedderveer overleed 6 juni als gevolg van een motorongeval in Duitsland. Zij laat haar man en twee jonge kinderen (7 en 5 jaar) achter.
Laura had een grote passie voor motorrijden. Familie, vrienden en mede-motorrijders willen haar daarom op een manier eren die bij haar past: omringd door motoren en de mensen die haar liefhadden.
Donderdagavond wordt zij begeleid tijdens haar laatste rit van Groningen naar Winschoten. Motorrijders die Laura een laatste eer willen bewijzen, zijn van harte welkom om aan te sluiten.
De organisatie vraagt deelnemers om uitsluitend met de motor deel te nemen aan de rit en een gekleurd lintje aan de motor te bevestigen. Op die manier ontstaat een zichtbaar en waardig eerbetoon aan een jonge vrouw die veel te vroeg afscheid moest nemen.
Praktische informatie
• Verzamelen: donderdag 18.00 uur
• Vertrek: 18.30 uur
• Locatie: Kardingerplein, Groningen
• Bestemming: Acacialaan, Winschoten
• Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren
Met deze rit hopen familie, vrienden en mede-motorrijders Laura een warm, respectvol en indrukwekkend afscheid te geven. Een laatste rit, zoals zij die zelf het liefste maakte: op de motor.
De uitvaart vindt zaterdag plaats in besloten kring.
Bron: Linda Huizing