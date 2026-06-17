Mysterieuze kluis CBS Groen van Prinsterer geeft zijn geheimen prijs

NIEUWE PEKELA – Vanmorgen werd bij CBS Groen van Prinsterer de mysterieuze kluis geopend.
Een paar maanden geleden werd op CBS Groen van Prinsterer een bijzondere ontdekking gedaan: een mysterieuze kluis. Maar deze kregen ze niet open. Terwijl een slotenmaker werd ingeschakeld, gingen de kinderen zelf op onderzoek uit. Wat zou erin zitten? En hoe werkt zo’n kluis eigenlijk?
Vanochtend was het moment daar: de kluis werd geopend! Via een live videoverbinding keek burgemeester Jaap Kuin samen met de leerlingen mee terwijl de slotenmaker de kluis — verstopt onder de koffieautomaat — wist te kraken.
Onder luid gejuich kwam de inhoud tevoorschijn: antieke boeken en handgeschreven documenten uit circa 1900 (en misschien nog wel ouder!).
De burgemeester bekeek de vondst van dichtbij en feliciteerde de school met deze bijzondere ontdekking. Samen met de gemeente wordt nu bekeken wat er met deze historische stukken gaat gebeuren.
Een leerzaam project waarbij geschiedenis voor de leerlingen tot leven komt!
Bron en foto’s: Gemeente Pekela