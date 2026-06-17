Nepagent in Delfzijl aangehouden; tientallen meldingen in Noord-Nederland

DELFZIJL, EMMEN – Gisteren ontving de politie in Noord-Nederland tientallen meldingen van oplichting door nepagenten. In Delfzijl is een minderjarige verdachte aangehouden na oplichting van een ouder echtpaar. In Emmen maakte een nepagent een groot geldbedrag en sieraden buit. De politie onderzoekt alle meldingen.

Een ouder echtpaar uit Delfzijl werd gisteren telefonisch benaderd door een onbekende persoon. De beller vertelde dat een politieagent langs zou komen om waardevolle spullen veilig te stellen.

Minderjarige verdachte aangehouden

Nadat de nepagent een geldbedrag en sieraden had meegenomen, meldde het echtpaar zich bij de politie. Direct werd een onderzoek gestart. In het centrum van Delfzijl kon een minderjarige jongen uit Delfzijl worden aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verhoord.

Slachtoffer in Emmen langdurig aan de telefoon gehouden

Aan de Geuzingerbrink in Emmen werd gisteren een slachtoffer rond 16:30 uur gebeld door iemand die zich voordeed als politiemedewerker. Het slachtoffer werd vervolgens ruim twee uur telefonisch aan de lijn gehouden. Rond 18:00 uur verscheen een onbekende man aan de deur. Hij nam een grote hoeveelheid contant geld en sieraden mee. Op dit moment is nog geen verdachte aangehouden.

Mogelijk gaat het om een man met het volgende signalement:

Man

Licht getinte huidskleur

Kort, zwart en steil haar

Ongeveer 20 tot 25 jaar oud

Donkere versleten spijkerbroek en een versleten jas

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt deze zaak en heeft onder meer buurtonderzoek gedaan in de omgeving van de Geuzingerbrink. Heeft u rond het genoemde tijdstip iemand gezien die aan dit signalement voldoet? Of beschikt u over beelden van bijvoorbeeld een dashcam of deurbelcamera? Neem dan contact op met de politie.

Trap niet in deze babbeltruc

Door heel Noord-Nederland kwamen gisteren meldingen binnen van oplichting door nepagenten. Trap hier niet in. Wordt u gebeld door iemand die zegt van de politie te zijn? Hang dan direct op. Noteer indien mogelijk de naam van de beller en het gebruikte telefoonnummer en neem contact op met de politie via 112 om te controleren of het contact daadwerkelijk afkomstig was van een politiemedewerker.

U hoeft zich niet te schamen

Oplichters houden slachtoffers vaak lange tijd aan de telefoon met geloofwaardige verhalen. Zo werd het slachtoffer in Emmen ruim anderhalf uur aan de lijn gehouden. U hoeft zich niet te schamen als u slachtoffer bent geworden van deze vorm van oplichting. Deze criminelen gaan geraffineerd te werk en maken misbruik van het vertrouwen dat mensen hebben in de politie. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de daders.

Maak altijd melding

Laat angst of schaamte u er niet van weerhouden om contact met ons op te nemen. Wij nemen dit soort meldingen zeer serieus. U bent zeker niet de enige. Dagelijks ontvangt de politie meldingen van oplichting door nepagenten, babbeltrucs en bankhelpdeskfraude. Om een goed beeld te krijgen van de omvang van deze criminaliteit en de plekken waar deze plaatsvindt, is het belangrijk dat slachtoffers altijd melding maken.

Praat erover met ouderen in uw omgeving

Heeft u oudere ouders, een opa of oma, of bent u mantelzorger of zorgverlener? Praat dan met hen over dit soort oplichting. Bespreek dat de politie nooit contant geld, bankpassen, pincodes of waardevolle spullen komt ophalen. Door hierover in gesprek te gaan, kunnen mogelijk nieuwe slachtoffers worden voorkomen.

Bron: Politie Groningen