Reportage: Op zoek naar het oranjegevoel in Ter Apel

TER APEL, OUDE PEKELA – De wedstrijd tussen Nederland en Zweden staat om de hoek. Samen met kinderen uit de buurt ging Groningen1 in Ter Apel op zoek naar het oranjegevoel. De jonge gidsen wezen de weg naar huizen die zijn versierd met vlaggen, slingers en andere oranje decoraties.
Volgens bewoners zijn er dit jaar minder versierde huizen te zien dan tijdens eerdere WK’s en EK’s. Toch zijn er nog genoeg supporters die volop meeleven met Oranje. De verwachtingen voor Nederland lopen uiteen van een plek in de kwartfinale tot zelfs de halve finale.
Met de wedstrijd tegen Zweden in aantocht hopen inwoners dat de WK-sfeer de komende dagen verder groeit en nog meer huizen oranje kleuren.
Oude Pekela
Ook in Oude Pekela steekt de Oranjekoorts op. Vlaggetjes bij woningen en in de straten zijn hiervan de getuige. Pekelahof doet ook gezellig mee!
Beelden: Malou Vos en Catharina Glazenburg