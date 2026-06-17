Petitie tegen natuurvriendelijke oever langs Kanaal Weerdingermond

TER APEL – De gemeente Westerwolde wil aan de Westerstraatzijde van het Kanaal Weerdingermond een natuurvriendelijke oever aanleggen. De bestaande beschoeiing, die volgens een aanwoner dateert uit het midden van de jaren zeventig, is aan vervanging toe. De plannen hebben echter geleid tot kritiek van omwonenden, sportvissers en andere gebruikers van het kanaal. Om die reden is een petitie gestart waarin wordt opgeroepen de plannen te herzien.

Volgens de gemeente biedt een natuurvriendelijke oever voordelen voor flora en fauna. Een harde overgang tussen land en water is volgens de gemeente minder gunstig voor dieren en planten. Door een geleidelijke overgang te creëren ontstaat meer ruimte voor waterplanten en schuilplaatsen voor vissen, amfibieën, watervogels en insecten. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan een gezonder ecosysteem.

Tegenstanders van de plannen vrezen echter dat onvoldoende rekening wordt gehouden met het recreatieve gebruik van het kanaal. Zij stellen dat belanghebbenden, waaronder Hengelsportvereniging HC Ter Apel, niet of onvoldoende zijn betrokken bij de voorbereiding van de plannen.

Daarnaast wijzen zij erop dat de nieuwe onderwaterbeschoeiing op enige afstand van de huidige oever wordt geplaatst. Hierdoor zou het kanaal mogelijk minder geschikt worden voor recreatief gebruik, zoals sportvissen, karpervissen, roofvissen en het organiseren van viswedstrijden.

Ook plaatsen critici vraagtekens bij de keuze voor een natuurvriendelijke oever langs een provinciale weg. Verder wordt gewezen op de waterafvoerende functie van het kanaal. Volgens enkele betrokkenen bestaat de zorg dat een toename van waterplanten de doorstroming kan beperken, waardoor overtollig regenwater in de toekomst mogelijk minder goed kan worden afgevoerd.

Om de gemeente te bewegen de plannen te heroverwegen, heeft Jeroen Schulte een petitie opgestart. De initiatiefnemers verzoeken de gemeente de bestaande beschoeiing op dezelfde wijze te vervangen als eerder gebeurde langs het Stads-Ter Apelkanaal: door de oude beschoeiing te verwijderen en op dezelfde locatie een nieuwe aan te brengen.

Informatiebijeenkomst

De gemeente Westerwolde organiseert samen met het waterschap Hunze en Aa’s op dinsdag 23 juni een informatiebijeenkomst over de plannen. Deze vindt plaats in wijkgebouw ’t Streekje aan de Markeweg 27 in Ter Apel en begint om 19.00 uur.

Volgens de gemeente is het streven om de werkzaamheden dit najaar te laten starten.

Petitie

De petitie is online te ondertekenen via: https://kanaalweerdingermond.petities.nl/

Foto’s: Gerda Boeijing