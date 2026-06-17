Piratencafé niet alleen op de radio maar ook via de kabelkrant met live beelden

VEENDAM – Vrijdag zijn op de Kabelkrant van Veendam de eerste live tv‑beelden te zien van het vernieuwde Piratencafé. Het programma, dat jarenlang alleen via de radio te volgen was, wordt nu ook in beeld gebracht. De video‑opnames worden door Piratencafé zelf gemaakt; de montage wordt verzorgd door een externe partij.
De eerste uitzending bevat beelden van The Moonlights.
The Moonlights zijn een populaire streekmuziek‑ en piratenformatie uit Groesbeek, bekend om hun herkenbare Bullensound en vele optredens in het land. De groep bestaat al ruim 45 jaar en heeft een grote, trouwe achterban.
Een week na de opname vertrok drummer Sascha Pouwels na 36 jaar bij de groep. Angelien Liebers gaat inmiddels weer samen verder met haar zus Helen, waardoor de naam The Moonlights blijft bestaan. De beelden die nu worden uitgezonden hebben daardoor een bijzonder en historisch karakter.
Piratencafé staat onder begeleiding van Emmo Spieard, samen met zijn teamleden Arnold Lanting, Stefan Abels, Sander Schipper, Wouter Vinckers, Rick Hester en Edwin Geres. Zij ontvangen wekelijks artiesten voor gesprekken over muziek en piratenhistorie.
Uitzendtijden:
10:00 uur – 14:00 uur – 19:00 uur – 21:00 uur – 23:00 uur
Waar te zien:
De Kabelkrant van Veendam is te bekijken via SKV kanaal 996, de TV3Go‑app, en de ParkstadVeendam‑app en website.
Bron: parkstadveendam.nl/kabelkrant Veendam