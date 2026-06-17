Politie Westerwolde neemt grote hoeveelheid drugs en cash geld in beslag

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 17 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN WAT ZON | WARMTE KOMT SNEL

De start is vandaag weer aardig bewolkt en er is ook weer kans op een drup regen. Vanmiddag komen er geleidelijk meer opklaringen en later is het nog een tijdje redelijk zonnig. De temperatuur stijgt door dat alles tot rond 21 graden en eerst staat er maar weinig wind, vanmiddag en vanavond staat er een zwakke tot matige zuidwesten-wind.

Morgen is het warmer want dan wordt het ‘s middags ongeveer 27 graden. En morgenochtend is het ook al warmer want de minimumtemperatuur voor komende is 16 graden. Het is ook vrij zonnig met een zwakke veranderlijke in de wind.

Vrijdag is nog een stuk warmer want dan gaan we naar 31 of 32 graden. Dat heeft wel gevolgen voor het weerbeeld want er zijn nog wel zonnige perioden, maar er is door de dag heen ook kans op een regen- of onweersbui. En dat kan later op de dag een flinke onweersbui zijn, mogelijk met hagel en windstoten. Zaterdag is er ook kans op een onweersbui en dan is het drukkend warm met 25 tot 28 graden, daarna is het vrij zonnig en meest droog en wat minder warm weer.