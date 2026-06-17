Politie Westerwolde neemt grote hoeveelheid drugs en cash geld in beslag

VLAGTWEDDE – Een ogenschijnlijk routineuze verkeerscontrole is afgelopen nacht in de gemeente Westerwolde uitgelopen op een flinke drugsvangst. De politie controleerde rond 03.00 uur een voertuig van buiten de regio, waarna agenten al snel op verdachte zaken stuitten. Dat meldt de politie Westerwolde vandaag op hun instagrampagina.
Wat begon met een gezonde dosis nieuwsgierigheid van de dienstdoende agenten, resulteerde in een succesvolle opsporingsactie. Bij de doorzoeking van het voertuig kwamen diverse illegale goederen boven water. Zo stuitte de politie op een knuppel, een flinke hoeveelheid vermoedelijke verdovende middelen en een substantieel bedrag aan contant geld. Daarnaast werden er een mobiele telefoon en diverse andere goederen veiliggesteld die van belang zijn voor het lopende onderzoek.
Op de foto is de buit goed zichtbaar. Naast tientallen gripzakjes met wit poeder ligt er een flinke stapel bankbiljetten op tafel. Een voorzichtige schatting laat zien dat er naar verwachting tussen de 750 en 1.100 euro aan contanten is geconfisqueerd.
De politie Westerwolde liet op hun social media-kanalen met een knipoog weten dat de bestuurder duidelijk meer bij zich had dan “een tandenborstel voor een logeerpartij.” De automobilist is direct aangehouden. Welke substanties er precies zijn aangetroffen en om hoeveel contant geld het exact gaat, kan de politie in het belang van het lopende onderzoek nog niet delen. Alle goederen zijn in beslag genomen en de recherche heeft de zaak in verdere behandeling.