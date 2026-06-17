Sleuteloverdracht geeft startsein voor vernieuwbouw gemeentehuis Veendam

VEENDAM – Woensdagmorgen heeft burgemeester Annelies Pleyte de sleutel van het gemeentehuis van Veendam symbolisch aan bouwbedrijf Van Wijnen uit Groningen overgedragen. Hiermee gaat de vernieuwbouw officieel van start.
Tijdens een kort moment in de centrale hal werd stilgestaan bij de komende periode, waarin het gemeentehuis stap voor stap wordt vernieuwd. De overdracht van de sleutel markeert daarbij de overgang van voorbereiding naar uitvoering.
In de periode daarna starten de werkzaamheden op locatie. De oplevering van het gemeentehuis staat gepland voor het najaar van 2027. Daarna volgen inrichting en ingebruikname.
Bron: Peter Panneman