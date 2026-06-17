Tentdienst VVS Oostwold staat in het teken van Vaderdag

OOSTWOLD – Op zondag 21 juni 2026, Vaderdag, organiseert de Hervormde Kerk van Oostwold een bijzondere tentdienst op het voetbalveld van VVS Oostwold. De middag staat in het teken van ontmoeting, geloof en verbondenheid en is toegankelijk voor iedereen. Dorpsgenoten, gemeenteleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
De tentdienst begint om 16.00 uur en heeft als thema ‘VADERdag’. Tijdens de dienst wordt niet alleen stilgestaan bij de betekenis van aardse vaders, maar staat ook Gods liefde als onze Vader centraal. Dominee Albert Hoekman verzorgt de overdenking. De samenzang wordt begeleid op piano en dankzij een groot scherm is de dienst voor alle bezoekers goed te volgen.
Na afloop ontvangt iedere bezoeker een pen als herinnering aan deze bijzondere middag. Op de pen staat de bemoedigende Bijbeltekst: “Ik ben met je alle dagen” (Matteüs 28:20).
Programma
- 15.30 uur – Inloop met koffie, thee, limonade en taart
- 16.00 uur – Aanvang tentdienst met ds. Albert Hoekman
- 17.30 uur – Gratis gezamenlijke eten
Gratis toegankelijk
De gehele middag, inclusief het eten, gratis toegankelijk. Er wordt geen verplichte bijdrage gevraagd. Voor bezoekers die de organisatie willen ondersteunen, is er gelegenheid om een vrijwillige gift te geven via een traditionele melkbus of een QR-code.
Met deze open ontmoetingsmiddag wil de Hervormde Kerk van Oostwold mensen samenbrengen en laten ervaren dat kerk en geloof dichtbij het dagelijks leven staan. De organisatie nodigt iedereen van harte uit om langs te komen en familie, vrienden, buren en bekenden mee te nemen.
De Hervormde Kerk van Oostwold hoopt op een mooie, gezellige en gezegende Vaderdag voor jong en oud.
Bron: Bernard Mekelenkamp