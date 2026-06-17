Tentoonstelling in Museum Klooster Ter Apel: De kloosterliefde van Helmantel

TER APEL – Op 26 juni wordt de expositie ‘De kloosterliefde van Helmantel’ geopend in Museum Klooster Ter Apel door niemand minder dan Henk Helmantel zelf. Helmantel heeft iets met kloosters. En zeker met het klooster in Ter Apel. De tentoonstelling viert dan ook de bijzondere band tussen Helmantel en dit klooster.
Kunstenaar Henk Helmantel heeft een bijzondere liefde voor het klooster in Ter Apel. Dat begon al op de lagere school door de verhalen van zijn onderwijzer. Later kwam hij er zelf naartoe. ‘Wat een plek. De geur: oud hout, kalk en steen. De weinige dingen die er staan zijn van schitterende kwaliteit. Nooit heb ik mooiere kerkbanken gezien. Dan ging ik buiten tegen een oude eik zitten, en maar tekenen.’ In dit Kruisherenklooster voelt hij de kracht van de eenvoud: er is geen afleiding of opsmuk. Toch zou hij geen kloosterling kunnen zijn, dat is te afgesloten van de wereld.
Henk Helmantel reist naar vele kloosters en kerken in Europa, en kiest dan vaak de stille, meditatieve ruimtes om te schilderen. De door hem geschilderde kerk- en kloosterinterieurs zijn meestal ontdaan van tierlantijnen en lijken heel ‘protestant’. Toch kunnen katholieke elementen hem ook ontroeren. Vandaar dat hij, samen met zijn vrouw Babs al jarenlang middeleeuwse en kerkelijke kunst verzamelt. Ook heiligenbeelden. Tien heiligenbeelden uit zijn verzameling zijn te zien in de expositie.
Naast klooster-en kerkinterieurs en heiligenbeelden zijn er in de tentoonstelling ook stillevens te zien, met voorwerpen uit Henk en Babs’ eigen verzameling. Het zijn objecten zoals de laatste bewoners van dit kloostergebouw, de voormalig prior Johannes Emmen en zijn vrouw en dochter, gebruikt zouden kunnen hebben in de zeventiende eeuw.
De tentoonstelling wordt op 26 juni geopend en loopt tot 14 maart 2027.
Het museum is geopend elke dinsdag t/m zondag van 11-17.00 uur. In juli en augustus ook op maandag.
Bron: Marjan Brouwer