Tien dagen lang tuinen, kunst en muziek tijdens Westerwolde Rijgt

WESTERWOLDE – Van 20 tot en met 28 juni staat de regio Westerwolde weer in het teken van Westerwolde Rijgt: tien dagen waarin 20 tuinen, erven en bijzondere locaties de poorten openen voor publiek. Bezoekers kunnen genieten van een unieke mix van natuur, kunst, cultuur en muziek. Verspreid over dorpen in Westerwolde rijg je de prachtige locaties letterlijk aan elkaar: bij elk bezoek ontvang je een kraal als herinnering, waarmee je jouw eigen Westerwolde-ketting kunt samenstellen.



Elke locatie heeft een eigen karakter, van weelderige bloementuinen tot sfeervolle beeldentuinen, vaak in combinatie met kunstexposities, workshops en muzikale optredens. Dit jaar is de elfde editie van Westerwolde Rijgt met als thema: Tied van toeven! Wat betekent tijd voor verblijven. Iets wat iedereen kan gaan doen in tuinen of bijzondere locaties



Westerwolde rijgt is een uniek tuin- en kunstevenement dat jaarlijks in de 2e helft van juni in Zuidoost-Groningen wordt gehouden. Twintig prachtige tuinen en bijzondere locaties openen hun tuinhek, poort of deur om bezoekers gastvrij te ontvangen. Hoogtepunt is de gezellige fair op 24 juni, bij Gasterij Natuurlijk Smeerling.

Alle informatie over de deelnemende tuinen, kunstenaars en nevenactiviteiten vindt u HIER.

MOW

Ook het MOW doet mee. Met binnenshuis de expo Geworteld, kunst op het buitenterrein en in het museumbos een verhaalroute, ontwikkeld door de biblioteken Westerwolde. Natuurlijk ontvang je ook een unieke WWR-kraal.

Muziek!

Op vrijdag 26 juni vanaf 14.00 uur treedt Rosalind Beall op. Rosalind werd geboren in Kansas City en houd al sinds haar kinderjaren van muziek. Na de cello en piano te hebben geprobeerd besloot ze uiteindelijk dat de gitaar haar instrument was. Ze studeerde cum laude af aan het conservatorium in Brussel, gaf muziekles en maakte samen met haar man Jisse het album “Delta”, met muziek die knipoogt naar de blues en folk. Deze middag speelt Rosalind klassieke muziek.

Openingstijden

Gedurende deze Westerwolde rijgt is het museum alle dagen open van 10.00-17.00 uur en betaal je geen toegang.

De catering staat helemaal in het teken van het jaarthema ‘Tied van toeven’, ofwel: zomers lekkers om echt voor te gaan zitten.