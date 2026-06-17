Tony’s Pop Uur – een muzikale reis door pop- en rockgeschiedenis

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Donderdagavond is het van 18.00 tot 20.00 uur weer tijd voor Tony’s Pop Uur op RTV Westerwolde. In deze uitzending hoor je een verrassende mix van pop, rock, blues, Americana en Nederpop, met muziek uit verschillende decennia. Verwacht bekende namen als Brandi Carlile, Deep Purple, The Rolling Stones, Beth Hart, Robert Cray en The War On Drugs, afgewisseld met bijzondere artiesten die je minder vaak op de radio hoort. Ook Nederlandse klassiekers van onder meer The Cats, Q65, Het Goede Doel en Shocking Blue krijgen een plek in het programma.
De rode draad van deze uitzending is muziek met karakter: liedjes over liefde, verlangen, herinneringen, verlies en hoop. Juist de combinatie van bekende klassiekers en verborgen parels maakt Tony’s Pop Uur anders dan veel reguliere radioprogramma’s. Geen vaste hitlijst, maar een muzikale reis langs tijdloze favorieten en verrassende ontdekkingen. Kortom: twee uur vol verhalen achter de muziek, bijzondere weetjes en vooral heel veel goede pop- en rockmuziek.
Luister donderdag van 18.00 tot 20.00 uur naar Tony’s Pop Uur op RTV Westerwolde.
Presentatie: Tony Klaassens