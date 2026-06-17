Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

09.15 Catja Dijk – Participatieraad Oldambt zoekt vrijwilligers

09.45 Gert Engelkes – Subsidie Hart van Scheemda toegekend

10.15 Cecile Keep – Informatiemarkt Aardbeving Herstel Nieuwolda

10.45 Henk Vieregge – Voetbal en de oranje versieringen 

11.15 Harm Tuin – Gezellige braderie Vredenhoven in Scheemda                            

11.45 Annet Boonman – BBB – Hoofdweg Bellingwolde

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

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