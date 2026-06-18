Banenbeurs met werkgevers uit Oost-Groningen

VEENDAM – Zin in een nieuwe baan? Of ben je net klaar van school en wil je dolgraag aan de slag? Circa 50 werkgevers uit Oost-Groningen stonden woensdagmiddag in vanBeresteyn te popelen om met werkzoekenden in gesprek te gaan.
Op de Banenbeurs kon je in een leuke sfeer kennismaken met bedrijven uit diverse sectoren, zoals techniek, industrie, zorg en zakelijke dienstverlening. Ook waren er onderwijsinstellingen aanwezig waarmee je kon sparren over jouw toekomst.
Kijk voor meer informatie op de website: www.werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl
Bron en foto’s: Peter Panneman