Bog on the Beach 2026 belooft volop live muziek aan het strand van Borgerswold

VEENDAM – Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli 2026 vormt het strand van Borgerswold opnieuw het decor voor Bog on the Beach 2026. Het tweedaagse muziekfestival biedt bezoekers een gevarieerd programma met rock, soul, rhythm & blues en feestmuziek van hoog niveau.



De aftrap vindt plaats op vrijdag 10 juli met de inmiddels legendarische Zomereditie Night of the Guitars. Dit unieke evenement wordt dit jaar voor de 34ste keer georganiseerd en is uitgegroeid tot een begrip in Veendam en omstreken. Vanaf 20.00 uur betreden maar liefst 22 topmuzikanten uit Veendam en de regio het grote podium om in wisselende samenstellingen 35 rockklassiekers ten gehore te brengen. Na een paar stevige repetities belooft dit wederom een spectaculaire en energieke avond te worden.



De line-up bestaat uit: Chris Kleine, Evert Erents, Bé Brakke, Peter Hollemans, Bert Meis, Erik Drent, Everhard Sprik, Tommy Huisman, Erik Aten, Edwin Moes, Tim van Elteren, Marianne van der Velde, Wietze Koning, Kelly Hamberg, Gerry Kraan, Sandy Altman, Rob de Valk, Bas Schipper, Jesse Lourens, Petra Erents, Josee Aten en Martijn Bick. De presentatie is, zoals vertrouwd, in handen van Everhard Sprik.

Voor het eerst vindt Night of the Guitars plaats op het grote podium aan het strand van Borgerswold, als onderdeel van Bog on the Beach.



Op zaterdag 11 juli start het festival om 14.30 uur met The Outtakes, een band die authentieke classic rock brengt uit de gouden jaren ’60 en ’70. Met nummers van onder meer The Beatles, The Rolling Stones, The Doors, Golden Earring en Brainbox zorgen zij voor een nostalgische en krachtige opening van de festivaldag.



Rond 16.45 uur betreedt DRENTH – tribute to the soul het podium. Deze formatie brengt een sfeervolle mix van soul en rhythm & blues, met muziek van onder anderen Aretha Franklin, Marvin Gaye en The Teskey Brothers. Met hun liefde voor het genre en energieke performance belooft ook dit optreden een muzikaal hoogtepunt te worden.



De festivalavond wordt vanaf 20.15 uur afgesloten door een van Nederlands meest gevraagde coverbands: FLAME. Met hun spectaculaire show FLAME “NEXT LEVEL” neemt de band het publiek mee op een muzikale reis langs dance classics, rock uit de jaren ’80, trance uit de jaren ’90, oer-Hollandse meezingers en de grootste hits uit de huidige charts. De show wordt versterkt door indrukwekkende special effects en graphics, wat garant staat voor een avond vol entertainment.

Ook tijdens de pauzes en de ombouw blijft de sfeer erin dankzij DJ Geert.



Bog on the Beach 2026 belooft daarmee opnieuw een weekend te worden waarin muziek, sfeer en beleving samenkomen op een unieke locatie in Veendam.

Locatie: terrein strand Borgerswold, Flora 1, Veendam

Vrijdag 10 juli 2026 | 20.00 – 00.30 uur

Zaterdag 11 juli 2026 | 14.30 – 23.30 uur

Bron: Ginet Venema