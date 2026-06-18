Dieven laten na stelen aanhanger ravage achter

MEEDEN – Onlangs hebben dieven na het stelen van een aanhanger een ravage achtergelaten.
Iemand die bij mensen in zijn omgeving afval ophaalt, om dit tegen een vergoeding naar de stort te brengen, had onlangs autopech. Hij heeft zijn auto met aanhanger, met daarop afval, in de berm in Meeden geparkeerd.
Toen hij later bij zijn auto terugkeerde, bleek deze te zijn vernield. De aanhanger was gestolen en het afval lag in de berm verspreid.
Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.
De info en foto’s zijn ingezonden (naam bij redactie bekend).