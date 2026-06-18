Indrukwekkend eerbetoon voor Laura Prins uit Wedderveer

WINSCHOTEN, WEDDERVEER – Een indrukwekkende stoet van motorrijders heeft donderdagavond afscheid genomen van de 34-jarige Laura Prins – Reininga uit Wedderveer, die op 6 juni om het leven kwam tijdens een motorvakantie in Duitsland. Mede-motorrijders bezorgden haar een laatste rit die volledig aansloot bij haar grootste passie: motorrijden.

Laura, echtgenote van Marck en moeder van een dochter van 7 en een zoon van 5 jaar, stond bekend als een enthousiaste motorliefhebber. Ze was bijzonder trots op haar turquoise Yamaha MT-09 en bracht veel van haar vrije tijd door op de motor.

Nadat haar lichaam woensdag in Groningen was aangekomen, werd zij donderdagavond overgebracht naar het crematorium in Winschoten. Vrienden van de familie hadden aan motorrijders een oproep gedaan om Laura tijdens deze laatste rit te begeleiden. Aanvankelijk werd rekening gehouden met ongeveer 150 deelnemers, maar de opkomst bleek vele malen groter. Geschat wordt dat er tussen 500 en 600 motorrijders uit heel Nederland in de stoet meereden.

Vanaf het Kardingeplein in Groningen trok een lange stoet motoren richting Winschoten. De deelnemers hadden gekleurde linten aan hun motoren bevestigd als eerbetoon aan Laura en als teken van steun aan haar nabestaanden. Langs de route stonden veel belangstellenden stil toe te kijken. Terwijl de motoren voorbijreden, was het geluid van de ronkende motorblokken vrijwel het enige dat te horen was.

Veel aanwezigen spraken van een indrukwekkend en emotioneel moment. Vooral op de Grintweg in Winschoten maakte de omvang van de stoet grote indruk. Voor velen leek er geen einde aan de rij motoren te komen.

Tegenover de voormalige brandweerkazerne vormden tientallen trikes een erehaag. Door technische beperkingen konden zij niet deelnemen aan de rijdende stoet, maar de bestuurders wilden Laura toch een laatste groet brengen. Toen de rouwauto passeerde, lieten zij gezamenlijk hun motoren brullen als laatste eerbetoon.

Met de massale begeleiding kreeg Laura een warm, respectvol en waardig afscheid van de motorcommunity waarvan zij deel uitmaakte. Een afscheid dat volgens velen niet beter had kunnen passen bij de vrouw die zo genoot van de vrijheid van het motorrijden.

Bij het crematorium was er gelegenheid voor familie, vrienden en belangstellenden om de nabestaanden te condoleren. De uitvaart van Laura vindt zaterdag in besloten kring plaats.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, Frans Kroon

Video’s: Wiktor Moorlag en Frans Kroon