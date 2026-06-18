DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen 18.00 uur op dinsdag 16 juni 18.00 en woensdag 17 juni 09.00 uu hebben onbekende daders geprobeerd in te breken bij een bedrijf aan de Marktstraat in Meppen. Volgens de huidige informatie probeerden de daders met een onbekend voorwerp de achterdeur open te breken om toegang tot het pand te krijgen. Deze poging mislukte echter en de daders konden niet binnenkomen. De schade aan de deur wordt geschat op ongeveer € 1.000. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen op 05931/9490.
Papenburg
Gistermorgen is bij een aanrijding op het Hauptkanal links een 76 jarige fietsster gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond elf uur. Een 82 jarige fietser wou links afslaan in de richting van de Deverweg toen het slachtoffer hem inhaalde. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Papenburg op te nemen via 04961 – 9260.
Weener
Vanmorgen vloog rond 5:20 uur onder een carport aan de Dobbenstraat in Weener een auto van het merk BMW in brand. Het vuur sloeg vervolgens over naar de carport. De auto is volledig verwoest. Omdat het een hybride voertuig betrof, werd een blusinstallatie met watertanks ingeschakeld. Het naastgelegen huis liep ook lichte schade op door de brand. Een 57-jarige bewoner raakte lichtgewond en werd voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere bewoners bleven ongedeerd. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog gaande.