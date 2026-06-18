Meer dan 75 ondernemers bij bijeenkomst Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Bij Timmerfabriek Hulzebos in Nieuwe Pekela vond gisteravond de jaarlijkse ondernemersbijeenkomst plaats. Meer dan 75 ondernemers uit Pekela waren aanwezig.
Timmerfabriek Hulzebos, een familiebedrijf met ruim 100 jaar vakmanschap, staat bekend om het leveren van houten kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien en trappen, en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in timmerwerk voor karakteristieke en monumentale panden. In deze prachtige en ambachtelijke omgeving kregen bezoekers van de ondernemersbijeenkomst niet alleen een kijkje achter de schermen, maar werd ook stil gestaan bij een actueel en belangrijk thema: Veilig Ondernemen.
Na de opening door burgemeester Jaap Kuin en een woord van OOP‑voorzitter (Ondernemersorganisatie Pekela) Jakob Zwinderman, werd wethouder Economische Zaken Reiny Kuiper geïnterviewd. Aansluitend deelde gastspreker Xander Koppelmans zijn indrukwekkende verhaal ‘De gehackte ondernemer’. Een krachtige reminder hoe essentieel digitale veiligheid en bewustzijn rondom cybercriminaliteit zijn voor iedere ondernemer.
Bron: Gemeente Pekela