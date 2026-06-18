Meerdere evenementen vanwege de hitte afgelast of aangepast

REGIO – Vanwege de hitte wordt een aantal evenementen afgelast of aangepast:
Oldambt:
De fietstocht Trappen, Happen & Grappen is verplaatst naar vrijdag 3 juli. De activiteit stond eerder gepland voor 19 juni, maar gaat vanwege de voorspelde hoge temperaturen niet door op die datum. Klik HIER voor info.
Veendam:
De editie van Sightseeingrun Veendam die gepland stond voor zaterdag 20 juni gaat niet door. De organisatie kijkt naar een alternatieve datum in het najaar.
Winschoten
In verband met de verwachte weersomstandigheden vervallen vrijdag bij de Avondvierdaagse Winschoten de reguliere routes en starten alle afstanden om 19.00 uur.. De wandelaars gaan rechtstreeks naar het WVV veld, waar om 20.00 uur de intocht van start gaat.
Vanwege de warmte is het afvalbrengstation Winschoten vrijdag 19 juni, open van 09.00 tot 12.00 uur.
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