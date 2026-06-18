Op vrijdag 3 juli a.s. rockt Rolling Pin met een kerkorgel

WILDERVANK – Om het kerkorgel, een pijporgel, op een bijzondere wijze in te zetten organiseert de Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank een bijzondere cross-over, namelijk een rockband combineren met het kerkorgel.

De rockband Rolling Pin zal een unieke mix van klassieke en moderne rockhits samen met het Walcker kerkorgel ten gehore brengen. Het idee is ontstaan omdat Rolling Pin een repertoire heeft waarin het Hammondorgel een grote rol speelt. Het is een uitdaging om in plaats daarvan het kerkorgel in de Grote Kerk van Wildervank in te zetten. De organist van het kerkorgel speelt ook op het Hammondorgel in de band, hij wil de uitdaging weer aangaan om het majestueuze geluid van het orgel in de kerk te combineren met rockmuziek. Voor een aantal nummers zal hij het Hammondorgel ook nog inzetten. 2 jaar geleden is dit concert voor het eerst uitgevoerd, dit was dermate geslaagd dat besloten is om het nogmaals uit te voeren. Er waren ook veel mensen die er, achteraf, graag bij hadden willen zijn – die kunnen nu hun kans ook pakken.

Rolling Pin is een viermansformatie met leden die jaren ervaring hebben in verschillende bands en nu al weer een aantal jaren samenspelen in Rolling Pin. Het plezier in muziek maken staat voorop. Het repertoire is niet wat je bij doorsnee bands hoort, maar is wel bekend bij vele muziekliefhebbers. Er worden nummers gespeeld van o.a. Deep Purple, Joe Bonamassa, De Dijk, The Beatles, Procol Harum, Focus.

Rolling Pin bestaat uit: Job – gitaar,zang; Ronald – drums, zang; Tim – bas en Wim – orgel.

De grote kerk van Wildervank wordt omgebouwd tot ‘rocktempel’, hiervoor worden lichteffecten ingezet en er wordt een ongedwongen sfeer gecreëerd met statafels en ruime mogelijkheid voor catering zoals dat bij een rockconcert hoort. Vorige keer vonden in de kerk bouwwerkzaamheden plaats waardoor het aardig fris was en het grote kerkorgel in plastic was gehuld, maar dat is nu zeker niet het geval. Kortom, iedereen is van harte uitgenodigd om dit bijzondere concert bij te wonen.

Praktische info:

Vrijdag 3 juli, 20:00 uur (vanaf 19:30uur zaal open)

Grote Kerk, Raadhuisstraat 8, Wildervank

Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank.

Info: https://erfgoedpartners.podiumnederland.nl/mtTicket/performance/10363369

Sites:

www.rollingpin.nl

www.walckerwildervank.nl

Bron: Wim de Olde