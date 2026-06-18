Save the date: Gouden Pijl (Run) op zondag 2 augustus 2026

EMMEN – Op zondag 2 augustus 2026 staat Emmen opnieuw volledig in het teken van de Gouden Pijl.
Naast de bekende profwielerwedstrijden voor vrouwen en heren, een sport jeugdplein keert ook de Gouden Pijl Run terug op het programma. Na de succesvolle terugkeer in 2025 krijgt het hardloopevenement een vervolg en wordt er zelfs meer ruimte gemaakt voor de hardlopers.
De Gouden Pijl is al decennialang één van de grootste sportevenementen van Noord-Nederland. Jaarlijks trekt het evenement duizenden bezoekers naar het centrum van Emmen. Grote namen uit de wielersport verschenen de afgelopen jaren aan de start, waaronder Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Bauke Mollema en Giulio Ciccone. Ook voor 2026 werkt de organisatie weer aan een sterk deelnemersveld voor de wielerwedstrijden.
Meer ruimte voor de Gouden Pijl Run
De samenwerking tussen de Gouden Pijl en de organisatie van de 4 Mijl van Emmen wordt in 2026 voortgezet. Dit jaar wordt meer tijd vrijgemaakt voor het looponderdeel, waardoor deelnemers kunnen genieten van een uitgebreider programma.
De middag begint met de Kids Run: 500 meter (4 t/m 6 jaar), 1.000 meter (7 t/m 9 jaar), 1.000 meter (10 t/m 12 jaar). Daarna volgt de 5 Mijl (8 kilometer) voor mannen, vrouwen en bedrijventeams tijdens de Business Run.
Hardlopen over het afgesloten wielerparcours
Wat de Gouden Pijl Run uniek maakt, is dat deelnemers lopen over hetzelfde afgesloten parcours waarop later die dag de wielrenners in actie komen. Vijf rondes door het centrum van Emmen, aangemoedigd door publiek, muziek en de bijzondere sfeer van de Gouden Pijl. Voor de snelste deelnemers zijn er bekers voor de top 3 in de verschillende categorieën. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een unieke custom medaille als herinnering aan deelname aan de Gouden Pijl Run 2026.
Inschrijving geopend
De organisatie verwacht opnieuw veel belangstelling. Het aantal startbewijzen is beperkt. Meer informatie en inschrijven kan via: www.goudenpijl.nl/gouden-pijl-run
Noteer zondag 2 augustus 2026 alvast in de agenda en beleef de unieke combinatie van hardlopen, wielrennen en topsport in het hart van Emmen.
Bron: Gert-Jan Bos