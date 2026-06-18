Sfeerbeelden van de Avondvierdaagse Bourtange

BOURTANGE – Dinsdag is de Avondvierdaagse van Bourtange van start gegaan.
De Avondvierdaagse wordt georganiseerd door vrijwilligers van discotheek de Zwarte Schapen. Dit jaar zijn er opvallend meer deelnemers dan voorgaande jaren. Ze lopen vier avonden een route van vijf kilometer door en rond Bourtange.
Morgen is de feestelijke intocht. De deelnemers starten bij de discotheek en verzamelen zich uiteindelijk om 19.00 uur bij de Oude Jodenkerkhoflaan, om gezamenlijk in optocht naar en door het dorp te wandelen.
Foto: Daniëlle Hensens