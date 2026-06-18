Deze week de prachtige LIVE opnamen van WOOFY RECORDS. Ze zijn gespecialiseerd in West Coast Jazz en Stan Kenton Alumni.
Dat zijn giganten als Carl Fontana, Conte Candoli, Lennie Niehaus en onze favoriet Bill Holman.
Verder die opmerkelijke bassist Joe Mondragon . Leuke weetjes in de uitzending!
Smullen dus van 22.00 tot 23.00.
Playlist :
01 – Emily – Carl Fontana & Conte Candoli (album Complete Phoenix Recordings volume 2)
02 – Centerpiece – Carl Fontana & Conte Candoli (album Complete Phoenix Recordings volume 4)
03 – Darn That Dream – Bill Holman & Conte Candoli (album Live at The Royal Palms Inn)
04 – East of The Sun – Carl Fontana & John Fedchock ( album Live at Cappozoli’s )
05 – I Wish I Knew – Carl Fontana & Arno Marsh (album Live at Cappozoli’s volume 3)
06 – Alone Together – Lennie Niehaus Octet (album Sunday Afternoons at the Lighthouse Cafe)
07 – The Lady’s In Love With You – Shorty Rogers & Mel Tormé (Joe Mondragon bas) (album Comin’ Home Baby)
08 – Break Bossa Nova – Lalo Schifrin (Joe Mondragon bas) (album Gone With The Wave)
09 – Love For Sale – Marty Paich (Joe Mondragon bas) (album I Get A Boot Out Of You)
10 – What Am I Here for/Cottontail – Marty Paich (Joe Mondragon bas) (album I get A Boot Out Of You)
Stan Kenton Alumni (Toppyjazz 340)
Deze week de prachtige LIVE opnamen van WOOFY RECORDS. Ze zijn gespecialiseerd in West Coast Jazz en Stan Kenton Alumni.