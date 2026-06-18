Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen verwelkomt nieuwe bestuurder

WINSCHOTEN – Per 1 augustus aanstaande treedt Willeke Doornbos aan als bestuurder van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Met deze benoeming krijgt de onderwijsorganisatie een bestuurder met ruime ervaring binnen het onderwijs en onze regio kent. In haar werk staat de samenwerking met scholen en partners centraal, gericht op onderwijs waarin leerlingen welkom zijn en mee kunnen doen.
Willeke kijkt ernaar uit om kennis te maken en samen met medewerkers, scholen en partners verder te werken aan goed en nabij onderwijs.
De Raad van Toezicht is overtuigd dat Willeke de juiste kennis en competenties heeft om met het management, medewerkers en stakeholders invulling te geven aan de opgaves van SOOOG.
Bron: SOOOG