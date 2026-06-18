Succesvolle Borgerswoldloop

VEENDAM – Woensdagavond organiseerde SV Veendam Atletiek de 4e editie van de Borgerwoldloop, een gezellige en sportieve loop door het prachtige Borgerswold. Een evenement voor jong en oud, met totaal 160 deelnemers waarvan de jongste (6 jaar) en de oudste deelnemer de 83-jarige Frits Faber uit Veendam aan de start verscheen voor zijn ronde.
De Borgerswoldloop is een recreatieve crossloop, met een afwisselend parcours over zowel verharde als onverharde paden.
Voor de jongste deelnemers was er een mooie crossronde rondom het evenemententerrein. Voor de jeugd vanaf 13 jaar, VB-atleten en senioren was de keuze uit één of meerdere rondes van 2,7 km over een uitdagend en gevarieerd parcours.
Bron en foto’s: Peter Panneman