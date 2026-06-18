Succesvolle Borgerswoldloop

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 18 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZOMERS | MORGEN MAXIMUM 32 GRADEN

Soms is er vandaag nog wat bewolking maar in het algemeen is het zonnig. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ook lekker warm want de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 27 graden. Vanavond blijft het daarna ook warm. Dan komt er weer wat meer bewolking, waarna er vannacht kans is op een regen- of onweersbui. De temperatuur daalt vannacht tot rond de 18 graden.

Morgen is het eerst bewolkt maar de zon breekt goed door. En dan wordt het erg warm met een maximum van 31 of 32 graden en een zwakke tot matige zuidoostenwind. Het wordt later ook drukkend warm, met later in de avond en vooral zaterdagnacht kans op een paar flinke buien regen- en onweersbuien. Met daarbij kans op windstoten.

Op de zaterdag vallen er eerst ook buien maar de wind draait dan naar het noordwesten. Daardoor koelt het af: de maximumtemperatuur is nog 27 graden maar ’s avonds is het duidelijk koeler. Daarna is het zondag en begin volgende week goed zomerweer met maxima rond 25 graden en veel zon.