Van noaberschap naar beweging: zorgzame gemeenschappen groeien in Groningen

GRONINGEN – Van Oost-Groningen tot het Westerkwartier en van Stad tot Eemsdelta: in steeds meer dorpen en wijken nemen inwoners zelf het initiatief om hun gemeenschap sterker en socialer te maken. Inmiddels zijn zo’n 120 inwonersinitiatieven aangesloten bij het Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen, onderdeel van Groninger Dorpen. Samen laten zij zien dat leefbaarheid, ontmoeting en omzien naar elkaar niet vanzelf ontstaan, maar groeien wanneer inwoners de handen ineenslaan. Van ontmoetingsplekken en dorpswinkels tot beweeggroepen, huiskamers, initiatieven rondom rondkomen en zorgcoöperaties: overal in de provincie ontstaan nieuwe vormen van noaberschap. Door deze initiatieven met elkaar te verbinden, ontstaat een groeiend netwerk waarin inwoners elkaar versterken, inspireren en verder helpen.

Hoewel de initiatieven allemaal hun eigen karakter hebben, draait het overal om hetzelfde: mensen met elkaar verbinden. Inwoners organiseren ontmoetingen, ondersteunen elkaar waar nodig, creëren kansen voor jong en oud en zetten zich in voor een leefbare omgeving waarin iedereen mee kan doen. Daarmee versterken zij niet alleen hun dorp of wijk, maar ook het gevoel van saamhorigheid dat Groningen zo kenmerkt.

Juist door ervaringen uit te wisselen ontstaan nieuwe ideeën, praktische oplossingen en verrassende samenwerkingen. Zo groeit stap voor stap een provinciale beweging waarin noaberschap niet alleen een waarde is, maar iedere dag zichtbaar wordt in de praktijk.

Veel inwonersinitiatieven lopen tegen vergelijkbare vragen aan. Hoe vind je vrijwilligers? Hoe organiseer je activiteiten? Welke rechtsvorm past bij je initiatief? En waar vind je financiering? Het Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen ondersteunt initiatiefnemers met kennis, advies, praktische hulpmiddelen en een breed netwerk van mensen die vaak voor dezelfde uitdagingen hebben gestaan.

Daarnaast maakt het netwerk zichtbaar wat inwonersinitiatieven bijdragen aan sterke en betrokken dorpen en wijken. Daarmee is het netwerk niet alleen een plek voor ontmoeting en kennisdeling, maar ook een belangrijke gesprekspartner voor gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Ben je betrokken bij een initiatief dat bijdraagt aan een sterke, leefbare en betrokken gemeenschap, of heb je plannen om er een te starten? Sluit je dan aan bij het Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen en ontdek wat we voor elkaar kunnen betekenen. Een overzicht van de aangesloten initiatieven is te vinden op groningerdorpen.nl/zorg.

Financiële ondersteuning voor nieuwe initiatieven

Goede ideeën beginnen vaak klein. Om nieuwe inwonersinitiatieven op weg te helpen, biedt het netwerk financiële ondersteuning. Initiatiefnemers kunnen tot €500 aanvragen om draagvlak in hun dorp of wijk te onderzoeken, bijvoorbeeld voor bijeenkomsten of enquêtes. Wanneer er voldoende draagvlak blijkt te zijn, kan daarnaast tot €1.000 worden aangevraagd voor opstartkosten, zoals communicatie, een website, materialen of juridische ondersteuning.

Busexcursie: inspiratie uit de praktijk

Op vrijdag 26 juni organiseert het Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen een busexcursie langs drie uiteenlopende inwonersinitiatieven in de provincie. Het wordt een inspirerende dag vol ontmoeting, uitwisseling en praktijkvoorbeelden. Juist door een kijkje te nemen bij andere initiatieven ontstaan vaak nieuwe ideeën die direct toepasbaar zijn in de eigen buurt, wijk of het eigen dorp. Iedereen die zich inzet voor de leefbaarheid van zijn of haar dorp, wijk of buurt is van harte welkom!

Het programma van de dag en de aanmeldlink zijn te vinden op www.groningerdorpen.nl/agenda.

Bron: Geeske Meems